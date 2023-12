Aktienkurs aktuell

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Dienstagnachmittag zu

26.12.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 21,78 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 17:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.863.034 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,95 EUR. Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com