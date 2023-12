Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,78 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 17:37 Uhr 0,6 Prozent. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,69 EUR. Bisher wurden heute 4.863.034 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,18 Prozent zulegen. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab