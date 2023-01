Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Freitagvormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,26 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,26 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.498 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 20,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.979,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Am 22.02.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

