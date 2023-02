Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 01:24 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 21,16 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,28 EUR zu. Bei 20,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.197.342 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 46,22 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,23 EUR.

Am 10.11.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28.979,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.877,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

