Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 21,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,95 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 3.599.294 Aktien.

Bei einem Wert von 21,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Kursverlust von 47,12 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.979,00 EUR im Vergleich zu 26.877,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.05.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

