Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Montagvormittag zu

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 21,01 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,01 EUR. Bei 20,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 275.344 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 23.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 1,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 45,22 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent auf 28.979,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

