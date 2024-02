Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 21,98 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,86 EUR. Bei 21,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.780 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. 6,48 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 18,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,768 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,92 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,53 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 29.800,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

