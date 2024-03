Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 22,41 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 22,41 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,43 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.167.794 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 21,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 29.369,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 16.05.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

