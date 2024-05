Deutsche Telekom Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Telekom

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 21,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 21,72 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 21,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 601.246 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 7,73 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,893 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,23 EUR aus.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone