Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 19,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,88 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,92 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364.491 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 12,71 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,85 EUR an.

Am 11.05.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.023,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.839,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Huawei-Aktie: Bund könnte Huawei offenbar aus 5G-Netzen ausschließen

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2023 ein

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Telekomwerte erholen sich von Amazon-Schock