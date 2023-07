Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,68 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.574.662 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 14,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,73 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.839,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

