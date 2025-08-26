Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,59 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 31,59 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,78 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,56 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.116.945 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,11 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 28,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

