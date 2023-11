Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,92 EUR.

Mit einem Kurs von 21,92 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,84 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 194.762 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,97 EUR aus.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 19.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

