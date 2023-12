Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 21,67 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,67 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.210 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 6,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 17,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

