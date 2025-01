Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 30,31 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 30,31 EUR. Bei 30,43 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.392.373 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,78 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 1,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,898 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 37,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

