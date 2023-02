Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 21,46 EUR. Bei 21,60 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.361.352 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 28.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,29 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,23 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 28.979,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.877,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie positiv: Telekom-Chef Höttges stellt Ausbau der BT-Beteiligung in Aussicht

Deutsche Post-Aktie gewinnt: Lindner will wohl staatseigene Post-Anteilsscheine für Aktienrente nutzen

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com