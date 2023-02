Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,43 EUR. Bei 21,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 338.672 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,43 EUR erreichte der Titel am 28.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,74 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.877,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,63 EUR je Aktie.

