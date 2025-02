Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 34,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,44 EUR an der Tafel. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 34,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 34,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.512.497 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,01 EUR erreichte der Titel am 25.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,81 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,21 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 2,83 EUR fest.

