Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Donnerstagmittag an

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,57 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 22,57 EUR. Bei 22,60 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.330.570 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 3,70 Prozent Luft nach oben. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,870 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,17 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29.369,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen