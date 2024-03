Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 22,43 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 22,43 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,49 EUR. Bei 22,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.502 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,870 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,45 Prozent auf 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 29.800,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

