Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,81 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 33,81 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,91 EUR an. Bei 33,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.113.944 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,21 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,69 Prozent.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 30,93 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

