Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,70 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 33,70 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,71 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169.128 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 62,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,74 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Es stand ein EPS von 0,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

