Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Mittag

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 21,84 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,84 EUR ein. Mit einem Wert von 22,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.488.239 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,58 Prozent hinzugewinnen. Am 10.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 27,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 29.800,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.877,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

