Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Freitagvormittag

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,17 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 542.830 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 4,15 Prozent wieder erreichen. Am 10.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.800,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2023 aus.

