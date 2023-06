Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Mittwochmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 20,09 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 20,09 EUR zu. Bei 20,16 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.199.096 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,62 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,85 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

