Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 19,85 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.479.622 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 14,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,73 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.839,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 08.08.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

