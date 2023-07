Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Aufwind

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,92 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,93 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.955.701 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 16,08 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,91 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,73 EUR an.

Am 11.05.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 27.839,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

