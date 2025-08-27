DAX24.158 +0,5%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

28.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 31,63 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,63 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,61 EUR. Bei 31,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.560 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
