Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag kaum bewegt

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 17,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 17,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,51 EUR. Mit einem Wert von 17,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.396.839 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2022 bei 19,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,47 EUR am 07.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 23,02 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26.593,00 EUR im Vergleich zu 26.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,54 EUR je Aktie belaufen.

