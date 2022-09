Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Vormittag

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,80 EUR an der Tafel. Bei 17,83 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,62 EUR. Bei 17,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 266.321 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 09.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,22 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 23,06 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,06 EUR an.

Am 29.08.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 26.593,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,54 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

