Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Nachmittag ausgebremst

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,97 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,97 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.911.860 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 19,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

