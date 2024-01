Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,05 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,04 EUR. Bei 23,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 213.245 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 08.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,20 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

