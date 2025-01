Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 30,53 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 30,53 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.239.345 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 47,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,898 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 37,64 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

