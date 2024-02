Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 22,06 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,06 EUR zu. Bei 22,10 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.693.700 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,10 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit Abgaben von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,768 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 28,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX sackt am Mittwochmittag ab

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Deutsche Telekom-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital