Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 21,88 EUR nach.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 21,88 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 21,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.227 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,97 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,42 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,768 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,700 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

