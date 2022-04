Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 17,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,86 EUR. Bei 17,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.747.088 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,47 EUR am 07.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 23,38 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,80 EUR.

Am 24.02.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 28.934,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27.622,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2022 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 11.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

