Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 21,84 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,88 EUR. Bei 21,79 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.131.517 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,14 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 15,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 29,37 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 29,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

