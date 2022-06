Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag schwächer

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 18,99 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,85 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,91 EUR. Zuletzt wechselten 503.583 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 1,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,17 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 28.023,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

US-Index S&P 500 bricht kritische Schwelle: Die Folgen für Investoren

Vodafone-Aktie etwas schwächer: Vodafone offenbar auf der Suche nach Finanzierungspartner für Glasfaser-Projekt

Vodafone recycelt über eine Million ausrangierte Handys aus Afrika - Vodafone-Aktie stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com