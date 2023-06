Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,99 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 19,99 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.903.317 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,85 EUR.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 27.839,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.023,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

