Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit roter Tendenz

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 18,35 EUR abwärts. Bei 18,34 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 199.039 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 04.07.2022 markierte das Papier bei 19,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 26,85 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 24,72 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.023,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

BT Group erlöst etwas mehr - Aktie bricht dennoch ein

T-Mobile US-Aktie dennoch stark: T-Mobile US erleidet Quartalsverlust wegen Fusion mit Sprint

Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com