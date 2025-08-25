Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,28 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,28 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 31,08 EUR. Mit einem Wert von 31,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.265.889 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.08.2024 bei 25,61 EUR. Abschläge von 18,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 28,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
