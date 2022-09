Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Verlusten

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,9 Prozent auf 17,54 EUR nach. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,82 EUR. Zuletzt wechselten 3.150.006 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2022 bei 19,61 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 10,56 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 21,23 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,06 EUR.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 26.593,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,54 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie schwächer: Deutsche Telekom setzt bei WM 2022 auf breites Expertenteam - Telekom-Sparte Magenta soll dank WM wachsen

Telefonica Deutschland-Aktie stabil: O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern

Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Telekom hat offenbar Verkaufsprozess für T-Systems gestoppt

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com