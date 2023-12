Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 21,75 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 14:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.172.543 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Mit Abgaben von 14,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,95 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,91 Prozent verringert.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

