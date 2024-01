Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,91 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,91 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,88 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.252.198 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 2,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 19,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,64 EUR je Aktie belaufen.

