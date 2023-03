Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 22,10 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,22 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,14 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 283.615 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2023 bei 22,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,71 EUR am 13.04.2022. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 32,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,39 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.800,00 EUR – ein Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.877,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

