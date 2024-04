Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 21,54 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 21,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 21,54 EUR. Bei 21,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.257.385 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,27 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 23.02.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,45 Prozent auf 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,80 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

