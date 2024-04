Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 21,55 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,1 Prozent auf 21,55 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,46 EUR. Bei 21,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.831.005 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 8,58 Prozent Luft nach oben. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 14,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,873 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 29,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

