Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 21,67 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,67 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 154.552 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 17,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,893 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,23 EUR.

Am 16.05.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

