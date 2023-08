Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 19,50 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 19,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,50 EUR ein. Mit einem Wert von 19,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 582.580 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 11,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,48 EUR an.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.221,00 EUR – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.168,00 EUR eingefahren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

T-Mobile US-Aktie verliert: T-Mobile US will mehrere Tausend Stellen streichen

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom verdient