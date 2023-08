Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,61 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 19,61 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,63 EUR zu. Mit einem Wert von 19,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.106.359 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,48 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 27.221,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.168,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

T-Mobile US-Aktie verliert: T-Mobile US will mehrere Tausend Stellen streichen

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom verdient